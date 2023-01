Politie: netwerk exploiteerde meisjes in Amsterdam, Qatar en Australië (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje zegt de Nationale Politie in de provincie Barcelona vijf personen te hebben aangehouden die in een internationaal netwerk meisjes en vrouwen uitbuitte in de prostitutie. Dat gebeurde ook in Amsterdam. De vrouwen werden geworven via sociale netwerken met misleidende berichten over aantrekkelijke banen. Verschillende vrouwen zouden seksueel zijn misbruikt. Bovendien werden sommige van hun klanten beroofd.

Hulplijn

Het politieonderzoek begon dankzij een anonieme tip die binnenkwam op een speciale hulplijn van de Spaanse politie over seksuele uitbuiting.

Na onderzoek bleek dat de verdachten opereerden vanuit Amsterdam en Barcelona. Nadat de vrouwen waren gerekruteerd in Spanje werden ze naar Amsterdam, steden in Spanje, Ibiza, Qatar en zelfs Australië gestuurd om te werken in de prostitutie.

Als ze buiten Spanje reisden kregen ze opdracht om zich voor te doen als tourist. Ze werden soms ingeschreven voor trainingscursussen zodat ze toegang konden krijgen met een studentenvisum. Voordat ze in dienst traden moesten de vrouwen een serie foto’s van zichzelf aanleveren die dan vervolgens werden gebruikt voor online advertenties.

Qatar

Eenmaal in handen van de organisatie werden de vrouwen onderworpen aan strikte fysieke controle. Ze moesten 24 uur per dag beschikbaar te zijn en werden in de bordelen gecontroleerd met videocamera’s. Als ze de camera’s uitzetten kregen ze een boete.

In de Qatarese hoofdstad Doha werden de slachtoffers ondergebracht in door de organisatie gereserveerde toeristenappartementen. Daar ontvingen ze slechts 50% van het afgesproken geld. Verschillende vrouwen zijn daar volgens de politie seksueel misbruikt en beroofd door klanten, waardoor ze blut en volkomen hulpeloos achterbleven in het land. Ze moesten vrienden of familieleden inschakelen om weg te komen.

Amsterdam

De vrouwen die naar Amsterdam werden gestuurd werden ook gecontroleerd, en wel door een lid van de organisatie die in die stad woonde. Hij gaf leiding aan mensen die de vrouwen ophaalden van Schiphol en naar het bordeel brachten waar ze seksuele diensten moesten verlenen. In Amsterdam zouden de vrouwen fysiek zijn bedreigd als ze dreigden weg te lopen uit het huis.

De politieoperatie is geëindigd met het betreden en doorzoeken van twee huizen in de provincie Barcelona en de arrestatie van vijf Spanjaarden. Bij de doorzoekingen is veel documentatie in beslag genomen, een boekhouding en ook diverse computerapparatuur.