Politie: Nijmeegse garagebox was mogelijk uitvalsbasis van plofkrakers (VIDEO)

De Nijmeegse garagebox waar afgelopen zondagavond door de politie werd geschoten op een vluchtende verdachte werd mogelijk gebruik als uitvalsbasis voor plofkrakers. Dat heeft de politie gezegd in Opsporing Verzocht.

Inbraak

Politie nam zondagavond een kijkje bij een garagebox aan de 62e straat in de Nijmeegse wijk Malvert omdat daar een inbraak gaande zou zijn. Terwijl agenten onderzoek deden kwam plotseling met hoge snelheid een auto uit de garagebox gereden. Agenten begonnen te schieten en een omstander werd aangereden en raakte gewond.

Golf

In de bewuste garagebox werden explosieven aangetroffen. Om die te kunnen opruimen evacueerde de politie een aantal omwonenden.

De vermoedelijke vluchtauto was een zwarte Volkswagen Golf. Deze is later teruggevonden aan de 29e straat in de wijk Meijhorst. Vanwege mogelijk explosief materiaal in en bij die auto is de omgeving afgezet en bleef op maandag een school in de buurt dicht.

Nijmegen ligt niet ver van de Duitse grens. Nederlandse plofkrakers opereren vooral in Duitsland omdat daar meer geldautomaten zijn.

Op internet circuleert een video van de schietpartij en de vluchtende auto: