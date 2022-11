Politie: ondergrondse bankiers uit Amstelveen opgepakt

Connect on Linked in

De landelijke recherche heeft in een onderzoek van het het landelijk parket maandag vier mannen gearresteerd die worden verdacht van het op grootschalige wijze witwassen van crimineel geld. Ze werden aangehouden in hun woningen in Uithoorn en Amstelveen. Een vijfde verdachte is aangehouden in Spanje.

Wapens

De politie doorzocht meerdere woningen waarbij drugs, geld en wapens zijn gevonden. In de woningen waren verborgen ruimtes aangebracht. Het groepje wordt verdacht van het verplaatsen van grote hoeveelheden cash geld en de handel in drugs. De politie denkt dat het geld van drugshandel afkomstig is. De leden communiceerden met elkaar door middel van cryptocommunicatie.

April

Het onderzoek is begonnen in april van dit jaar. De verdachten zouden sindsdien tientallen miljoenen euro’s hebben verplaatst in een systeem van ondergronds bankieren. Ook werden door hen volgens de politie grote hoeveelheden drugs verhandeld.

Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een prioriteit van de politie en het Openbaar Ministerie.