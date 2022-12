Politie onderschept 13 kilo cocaïne bij inval in Surinaams hotel

Connect on Linked in

De Surinaamse politie heeft vrijdag bij een inval in een hotel in het centrum van Albina ruim dertien kilo cocaïne in beslag genomen. Ook zijn er Surinaamse dollars en vreemde valuta in beslag genomen. Er zijn vier Afrikanen als verdachten aangehouden. Dat melden Surinaamse media.

De politie van Albina (Surinaamse district Marowijne) is al geruime tijd bezig om criminele activiteiten in het oosten van Suriname in kaart te brengen. De inval vond plaats tijdens een tien uur durende operatie. De aangetroffen cocaïne was verpakt in bolletjes.

De vier verdachten zitten vast op het politiebureau en zullen worden voorgeleid.