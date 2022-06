Politie onderzoekt doodsoorzaak overleden man na schoten

Connect on Linked in

De politie doet onderzoek naar het verband tussen een aangetroffen dode man en een mogelijke schietpartij, in de Limburgse plaats Buchten, op donderdagmiddag.

Geschoten

In Buchten kwam donderdagmiddag om 16.20 uur een melding binnen dat er geschoten zou zijn aan de Sint Catharinahof. Toen agenten op dat adres aankwamen, troffen zij voor een van de huizen een overleden persoon aan.

Onderzoek

De politie plaatste schermen, deed forensisch onderzoek, voerde een buurtonderzoek uit, en sprak met getuigen. Ze doet ook onderzoek naar de doodsoorzaak van het slachtoffer, laat ze weten, en of er een verband is met de gemelde schietpartij. Ze is nog steeds op zoek naar mensen die meer weten over wat er is gebeurd.