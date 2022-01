Politie onderzoekt geheimzinnige ontvoering

Connect on Linked in

De politie in Zevenaar is op zoek naar aanwijzingen over de ontvoering van een man, die nadat hij was vrijgekomen aanbelde bij een huis in de plaats Aerdt.

Ontvoerd

Op Oudejaarsavond werd er aangebeld bij een huis aan de Renbaan in Aerdt door een man die alleen Frans sprak, en die de bewoners vertelde dat hij was ontvoerd.

Onderzoek

De politie startte daarop een onderzoek, waaruit naar voren kwam dat de man uit Frankrijk was ontvoerd, en in Nederland tegen zijn wil was vastgehouden. Over de toedracht van de ontvoering is nog niets duidelijk.

Verdacht

De politie is op zoek naar getuigen, die de man in de dagen voor 31 december misschien hebben gezien, of andere verdachte zaken hebben waargenomen.

Het signalement van de ontvoerde Fransman is: 1.90 lang, met een donkere huidskleur, een volle onverzorgde baard, zwart haar, een zwarte trui en broek, met een muts op zijn hoofd met een soort knot.