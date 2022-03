Politie onderzoekt mogelijk explosief aan voertuig in Zoetermeer

Connect on Linked in

De politie in Zoetermeer heeft zaterdagmorgen een straat afgezet, vanwege het vermoeden dat er een explosief is aangebracht aan een voertuig.

Explosief

In de Schiebroekstraat in Zoetermeer is momenteel een speciaal team aanwezig (Team Explosieven Verkenning) om een auto te onderzoeken, waarvan men vermoedt dat er een explosief in aanwezig is. Ook de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is ter plaatse.

Afzetting

Bewoners hebben het advies gekregen binnen te blijven, en hun ramen en deuren gesloten te houden.

Niet duidelijk is om wat voor voertuig het gaat, of uit welke hoek een mogelijke aanslag zou kunnen komen.