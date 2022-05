Politie onderzoekt mogelijke drugsvondst in stenen

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie denkt afgelopen dinsdag in Oudewater te zijn gestuit op een hoeveelheid drugs, die verstopt was in een partij stenen. Ze hield vijf verdachten aan.

Foto’s: politie

Inval

De politie trof de stenen met inhoud aan tijdens een inval bij bedrijfspanden op het bedrijventerrein Tappersheul in Oudewater. Dit gebeurde met meerdere politieteams.

De vijf mannen die werden aangehouden, worden in verband gebracht met de vondst.

Rollen

De inval vond plaats in verband met een lopend onderzoek naar ‘strafbare feiten’, laat de politie weten. In en rondom de panden stonden veel pallets met stenen. In 108 daarvan leken rollen te zijn verstopt met heroïne. De pallets zijn geruimd.

Uit onderzoek moet naar voren komen of het inderdaad om deze hard drug gaat.

In beslag genomen

Tijdens de inval werden onmiddellijk drie mannen aangehouden. Ook twee mannen, die in een bus wegreden, zijn gearresteerd.

Bij de huiszoeking op het adres van een van deze mannen werd 30 kilo heroïne gevonden en in beslag genomen.