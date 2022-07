Politie onderzoekt nachtelijke schoten en explosie

Connect on Linked in

In Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag schoten gevallen, waarna een verdachte door de politie kon worden aangehouden. In Delft ging een explosief af. Daarbij raakten twee personen gewond, waaronder een kind.

Schoten

Vrijdagnacht rond 2.00 uur is er geschoten op een parkeerplaats aan de Bavelseparklaan in Breda. Het zou om een uit de hand gelopen ruzie zijn gegaan. De politie meldt dat er na het incident twee mensen naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Niet duidelijk is hoe zwaar hun verwondingen zijn.

Een half uur na de melding van schoten heeft de politie aan het nabijgelegen Breepark een verdachte aangehouden. Dat gebeurde volgens de politie via een speciale benaderingstechniek voor gevaarlijke verdachten. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan op de plaats delict.

Explosief

In Delft ging vannacht rond 3.15 uur een explosief af in een galerijflat aan de Poptahof Zuid. Door de harde klap die volgde, sneuvelde een aantal ruiten. Twee personen, waaronder een kind, raakten gewond. Zij zijn ter controle vervoerd naar het ziekenhuis. De brandweer ontruimde uit voorzorg kort een deel van het flatgebouw.

Uit onderzoek bleek dat er een projectiel was afgegaan in de bewuste flatwoning, meldt de politie in een bericht. Een paar getuigen vertelden agenten dat er na de klap twee mannen de flat uitrenden en wegvluchtten in een personenauto. De politie doet onderzoek naar de toedracht en de aanleiding van de explosie.