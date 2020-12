Politie onderzoekt schietpartij met gewonde woonwagenkamp Hilversum

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De recherche is op zoek naar getuigen van een schietpartij waarbij vrijdagavond in Hilversum een man gewond raakte. Bij een woonwagenkamp aan de Egelshoek werd die avond rond 19.15 een 25-jarige neergeschoten man zonder vaste woon- of verblijfplaats gevonden.

Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht om aan zijn verwondingen behandeld te worden. De man was aanspreekbaar en niet in levensgevaar.

De politie sloot vrijdagavond na de schietpartij de omgeving rond vliegveld Hilversum en woonwagenkamp Egelshoek bijna volledig af.

De politie meldt dat uit sporenonderzoek blijkt dat de schietpartij vermoedelijk verderop aan de Egelshoek heeft plaatsgevonden. Ook is de politie op zoek naar ooggetuigen en/of mensen die meer weten over de achtergronden van het incident.