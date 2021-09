Politie ontdekt ‘bij toeval’ 11 kilo crystal meth in auto

Connect on Linked in

Bij toeval heeft een agent van de verkeerspolitie in de kofferbak van een auto elf kilo crystal meth aangetroffen, zo meldt de politie. Woensdagavond om 20.45 was de agent bezig met een lasercontrole op de Graaf Engelbertlaan in Breda. Hij zag op zijn apparatuur dat een auto 107 km/u reed terwijl 50 is toegestaan. Hij stapte in zijn surveillanceauto en gaf de bestuurder een stopteken.

De 23-jarige bestuurder uit Zundert kreeg te horen dat vanwege de snelheidsovertreding met meer dan 50 kilometer per uur zijn rijbewijs werd ingevorderd.

De agent zegt dat hem tijdens de controle een vreemde lucht opviel. De bestuurder garandeerde hem dat hij geen drugs had gebruikt. De agent onderzocht vervolgens de auto maar kon zo niets vinden. In de kofferbak stond een doos in. De bestuurder probeerde nog te voorkomen dat de agent in de doos keek maar de agent opende de doos toch. Daarin lagen diverse gesealde pakken in met witte brokken en poeder.

In totaal bleek het om 11 kilo vermoedelijk crystal meth te gaan. Verder lagen er nog enkele honderden grammen vermoedelijk LSD bij. De auto is in beslag genomen. Volgens de politie zijn de drugs ongeveer een miljoen euro waard.

De rechter zal later moeten bepalen of de agent gerechtvaardigd was om op grond van een geurwaarneming tijdens de verkeerscontrole in de achterbak van de auto te kijken. In zaken waarin wiet werd gevonden werd dat toegestaan.