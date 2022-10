Politie ontdekt drugslab na stank en lekkage

Print This Post

In een woning in Rotterdam is woensdagavond een drugslab ontdekt. De politie heeft naar aanleiding van de vondst geen aanhoudingen gedaan.

Een medewerker van het landelijk team (LFO) dat helpt bij het opruimen van drugslabs, op de locatie in Rotterdam (foto: Media TV)

Lekkage

Het bestaan van het drugslab kwam aan het licht, na een klacht over een lekkage in een onderliggende woning. Er was eerder al een sterke chemische lucht te ruiken rondom het huis aan de Cronesteinstraat.

De verhuurder van de woning nam daarop een kijkje in de woning, waar hij vaten met chemicaliën vond. Daarop belde hij de politie.

Op zoek

Het pand werd daarop gelucht, en geruimd door de dienst LFO van de politie (Landelijke Faciliteit Ontmantelen). Tijdens de actie moest de ambulancedienst nog een luid kuchende man opvangen.

De politie is op zoek naar aanwijzingen die leiden naar de betrokkenen bij het drugslab. Er zijn geen aanhoudingen verricht.