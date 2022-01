Politie ontdekt drugslab op Noord-Hollandse platteland

Connect on Linked in

In Zuidschermer is de politie woensdag begonnen met het opruimen van een drugslab in een loods. Na een tip trad de politie om 09.00 binnen in een loods aan de Westdijk. Daar bleek een drugslab te zijn ingericht. Volgens de politie was die klaar voor gebruik. De 56-jarige eigenaar van de loods is aangehouden.

De recherche in Alkmaar doet onderzoek. Om wat voor soort drugslab het gaat wil de politie niet zeggen.

De laatste jaren vindt de politie in Nederland naast labs waar amfetamine en xtc wordt gemaakt ook steeds vaker labs voor crystal meth en labs waar snuifbare cocaïne wordt gewonnen uit cocaïnepasta of producten waar cocaïne in verwerkt zit.