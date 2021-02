Politie ontdekt labje voor versnijden cocaïne

Print This Post

Agenten hebben dinsdag in het West-Brabantse Zevenbergen een als lab ingerichte ruimte ontdekt waar grote hoeveelheden cocaïne werden versneden. De politie was gebeld door een buurtbewoner die de bewoner van de woning aan de Rollaaf al een tijdje niet had gezien. Hij zei ook dat de ramen van het pand open stonden.

Agenten besloten daarom de woning binnen te gaan. Het lab was op zolder. In het pand zijn cocaïneresten maar verder geen drugs gevonden.

De recherche heeft de woning doorzocht en een aantal computers in beslag genomen. De bewoner van het pand is spoorloos. Er is niemand aangehouden.