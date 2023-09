Politie ontdekt werkend drugslab in Zelhem

Connect on Linked in

Maandagavond is in het Gelderse Zelhem door de politie een drugslab ontmanteld. Het lab stond in een bedrijfspand in Zelhem en bleek in werking te zijn. Er zijn ter plaatse twee verdachten aangehouden. Dat heeft de politie dinsdag naar buiten gebracht.

(beeld uit archief)

De politie ging het bedrijfspand onderzoeken nadat er een melding binnen was gekomen bij de politie over een brand in een schuur aan de Ambachtsweg in Zelhem. Er was geen brand maar ter plaatse ontdekten agenten dat aan de achterzijde van het pand een sterke geur hing. Een dergelijke geur komt vrij bij de productie van synthetische drugs.

Onderzoek moet nog uitwijzen welke soort drugs er werd geproduceerd werd.

De twee verdachten zitten nog vast en hun rol wordt op dit moment onderzocht. Dinsdag is het team Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO)begonnen met de ontmanteling van de productieplaats.