Politie ontmantelt aanvoerlijn van illegaal vuurwerk naar Nederland

Rechercheteams van de politie Midden- en Oost-Nederland hebben (onder meer in Duitsland) 350.000 kilo zwaar en illegaal vuurwerk ontdekt en in beslag genomen. Dat is gebeurd in een periode van twee jaar onderzoek. Er zijn tien verdachten aangehouden maar waarschijnlijk volgen er meer arrestaties. Zwaar vuurwerk en stoffen die hierin zitten (bijvoorbeeld flitspoeder) worden gebruikt bij plegen van aanslagen in het criminele milieu met zelfgebouwde bommen, en bij opblazen van geldautomaten, aldus de politie.

Duitse politie

De aanleiding voor het onderzoek waren inlichtingen van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en leesbaar gemaakt berichten van EncroChat (de politie wist die encryptiedienst in 2020 te kraken). Ook de Duitse politie nam deel aan het onderzoek.

De politiediensten ontdekten hoe zwaar illegaal vuurwerk vanuit diverse Europese landen en China via Duitsland naar Nederland werd getransporteerd.

Nieuwegein

De verdachten zijn in de loop van de afgelopen weken aangehouden. Drie van hen (mannen van 27, 31 en 34 jaar uit Nieuwegein) ziet de politie als hoofdverdachten. Zij zijn op 17 oktober aangehouden en voorgeleid aan de rechter-commissaris, en zitten nog vast. Tot donderdag 3 november hebben zij in beperkingen gezeten, ze mochten alleen contact hebben met hun advocaat. De andere acht verdachten zouden betrokken zijn geweest bij transport, opslag en/of contact met afnemers.

Gevaarlijke opslag

In juni werden al op meerdere locaties in Nederland en Duitsland doorzoekingen gedaan. In Nederland ging dat om zeven woningen en vijf bedrijfslocaties. In Duitsland zijn in totaal zeven opslagplaatsen met illegaal vuurwerk ontdekt. Het vuurwerk lag opgeslagen in leegstaande bunkers, boerenschuren, bedrijfslocaties en containers. Deze opslagplaatsen voldeden in geen enkel geval aan de strenge veiligheidseisen.

In totaal is 350.000 kilo zwaar illegaal vuurwerk, met een handelswaarde van enkele miljoenen euro’s, aangetroffen en in beslag genomen. Ook is handelscash aangetroffen en in beslag genomen. Het illegale vuurwerk wordt nog onderzocht en zal daarna vernietigd worden. Het onderzoek loopt nog en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Dat betekent dat er nog andere verdachten in het vizier zijn.