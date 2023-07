Politie ontmantelt drugslab in loods Maarssen

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag een actief drugslab aangetroffen in een loods in Maarssen. In het lab werd waarschijnlijk amfetamine geproduceerd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Professioneel drugslab

Dinsdag ontving de politie een melding over mogelijk verdachte activiteiten in een loods aan de Gageldijk in Maarssen. Na onderzoek viel de politie donderdag het pand binnen waar een middelgroot drugslab werd aangetroffen dat nog in werking was. In het lab werd waarschijnlijk amfetamine geproduceerd. Het drugslab was professioneel ingericht met meerdere drukvaten, chemicaliën en drugsafval.

Ontmanteling

Er zijn geen verdachten aangehouden. Volgens de politie heeft onderzoek inmiddels uitgewezen dat de eigenaar van de loods niet betrokken is bij het drugslab. De politie is gisteren en vandaag bezig geweest met de ontmanteling van het lab en het afvoeren van de chemicaliën. De aangetroffen stoffen zullen worden vernietigd.

De burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht heeft besloten de loods per direct te sluiten vanwege het risico en gevaar voor de omgeving.