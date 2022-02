Politie ontmantelt ondergronds drugslab

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag in Ambt Delden bij Hengelo een ondergronds drugslab aangetroffen, meldt ze vandaag. Het lab was niet in werking en onduidelijk is nog wat er werd geproduceerd en door wie.

Foto ter illustratie

Gevaarlijk

Onder de grond trof de politie meerdere gangen aan, die zelfs met een lift te bereiken waren. Omdat de brandweer chemische, gevaarlijke stoffen waarnam, is pas op woensdag overgegaan tot de ontmanteling van het lab. Daarmee gingen specialisten van het LFO (Landelijke faciliteit ondersteuning ontmanteling) aan het werk.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in verband met de vondst. De recherche in Twente doet verder onderzoek naar wat zij een ‘ingenieus drugslab’ noemt.

Verleiding

De politie vraagt het publiek haar te tippen, in het geval ze een drugslab in de omgeving vermoeden, of een dumping van drugsafval. Ook waarschuwt ze verhuurders in zee te gaan met dubieuze partijen die misschien een lab in een schuur willen opbouwen.

Bij RTV Oost zijn beelden te zien van de ontmanteling van het drugslab aan de Loofrietweg, door de politie.