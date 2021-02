Politie ontstemd over rapper in uniform

Connect on Linked in

De politie gaat contact opnemen met een Amsterdamse rapper die in een nieuwe videoclip politiekleding draagt.

Bivakmuts

In de clip op het Youtube-kanaal ‘101Barz’ verschijnt rapper Jordymone9 uit Amsterdam Zuid-Oost twee keer kort in een outfit, dat veel weg heeft van een origineel politie-uniform. Aan het begin van de clip heeft de rapper uit Kraaiennest een bivakmuts op en het uniform, dat hij later uittrekt.

‘101Barz’ is het grootste hiphop-platform van Nederland, met meer dan een miljoen abonnees op Youtube, en wordt omschreven als de springplank voor talent in dit genre. Het is verbonden met de omroep BNNVARA en met FunX. Jordymone9 treedt op in de uitzending van de bekende presentator ‘Rotjoch’.

Speciale eenheid

Aan het einde van de rapsessie heeft Jordymone9 het uniform weer aan, en maakt hij lachend een opmerking over drugs: ‘Heb je vermoedens dat er een wietplantage bij jou in de buurt is, of dat ergens cocaïne ligt opgeslagen, neem dan contact op. Dan kom ik er met een speciale eenheid naar toe om te zorgen dat alles in veilige handen terugkomt.’

Politie ‘niet blij’

Een woordvoerder van de politie geeft bij de Amsterdamse stadszender AT5 aan dat zij niet blij is dat de kleding hiervoor gebruikt wordt. ‘Zo te zien heeft hij een echt politiejack aan. Dat vinden wij natuurlijk ongepast. We gaan daarom contact met hem opnemen.’

Zelfs als de video in een besloten ruimte is opgenomen, is dit volgens de politie niet de bedoeling: ‘Hoe kom je aan die jas? Als je geen toestemming of vergunning hebt, bezit je dus een gestolen goed.’

De woordvoerder geeft aan dat zij bij de artiest gaan navragen hoe hij aan de spullen komt.

Op de achtergrond is in de sessie ook een artiest te zien die een PostNL-jas draagt.

Bekijk hieronder de video van Jordymone9 op Youtube.