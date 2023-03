Politie: Oost-Europese bedrijven schakel in enorme productie crystal meth

Connect on Linked in

In Oost-Europa heeft de politie in een internationale actie een criminele organisatie ontmanteld die op grote schaal crystal meth (methamfetamine) produceerde en distribueerde. De groep werkte niet volgens de “Mexicaanse methode” maar hanteerde in de laboratoria de “Tsjechische methode”. Daarbij worden iets andere grondstoffen en een ander chemisch proces gebruikt. Het zwaartepunt van de acties lag in Tsjechië. In Tsjechië en in het naburige Slowakije ligt het gebruik van crystal meth veel hoger dan in de rest van Europa.

(beeld uit archief)

4,7 ton

Volgens Europol werkte de criminele organisatie in Tsjechië, Polen, Roemenië en Slowakije en maakte en verkocht de groep in Europa ten minste 4,7 ton methamfetamine. Bij een gezamenlijke actie zijn tussen 26 februari en 2 maart 16 verdachten aangehouden en zijn ruim 3,3 miljoen tabletten met grondstof voor de productie van de drug in beslag genomen.

Tussen januari 2021 en februari 2023 zouden de leden van de criminele groep het transport en de levering hebben georganiseerd van 168.788.870 tabletten met efedrine en pseudo-efedrine (ongeveer 6,7 ton efedrinehydrochloride), waaruit een totale hoeveelheid van zeker 4,7 ton methamfetamine kon geproduceerd worden.

Tabletten

Volgens het onderzoek maakten de daders gebruik van een Roemeens bedrijf om de precursoren (grondstoffen) aan te kopen en te verwerken in twee farmaceutische producten, 50 en 120 milligram tabletten efedrine en pseudo-efedrine. Ze gebruikten een formule waarmee ze de efedrine achteraf snel konden extraheren voor de productie van methamfetamine in clandestiene laboratoria. Een van de verdachten was partner en bestuurder van dit bedrijf.

Bedrijven

De in Roemenië geproduceerde tabletten werden verscheept naar bedrijven in verschillende Europese landen die ze kochten zonder in die landen een vergunning voor het in de handel brengen te hebben. Maar de pillen gingen in feite naar verschillende locaties in Polen gestuurd. Van daaruit werden de zendingen opgesplitst in kleinere hoeveelheden en geleverd aan Tsjechië en Slowakije, waar ze werden gedistribueerd naar clandestiene laboratoria.

Met behulp van de ‘Tsjechische methode” voor de productie van methamfetamine in clandestiene laboratoria werd ongeveer 0,70 kg methamfetamine verkregen uit één kilogram efedrine/pseudo-efedrinehydrochloride. In Nederland werken de meth-labs volgens de Mexicaanse methode. Omdat er in Nederland weinig gebruikers zijn gaat de Nederlandse meth naar andere landen in Europa en naar Azië.

Cash geld

In Polen werden 3.184.500 pillen met efedrine voor een waarde van ongeveer 840.000 euro in beslag genomen. Bij de huiszoekingen werden grote hoeveelheden contant geld gevonden en in beslag genomen. Alleen in Slowakije werd 1.129.220 euro aan cash gepakt.

Naast Tsjechië en Slowakije zijn er ook in Litouwen en Letland veel gebruikers van crystal meth.