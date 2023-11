Politie: opdrachtgever aanslag Amsterdam kwam uit Brabant

Connect on Linked in

Volgens de politie is de opdrachtgever van een aanslag op een portiek in het Amsterdamse stadsdeel De Pijp iemand uit Noord-Brabant. De politie zegt ook ‘de identiteit’ van de verdachte uitvoerder van de aanslag te hebben achterhaald. In de nacht van 8 november 2023 werd er een explosief tot ontploffing gebracht bij een portiekwoning in de 2de Jan Steenstraat in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond.

In het rechercheonderzoek is inmiddels de identiteit bekend van de persoon die vermoedelijk het explosief plaatste en tot ontploffing bracht bekend geworden. Of deze persoon wel of niet is gearresteerd, heeft de politie niet naar buiten gebracht. Direct na de aanslag bleek dat de politie zocht naar een jonge man met een getinte huidskleur, gekleed in een zwart trainingspak en met een zwart mondkapje op.

Het onderzoeksteam heeft het vermoeden dat er opdracht is gegeven door een ander dan deze verdachte en dat deze opdrachtgever afkomstig is ‘uit Brabant’.