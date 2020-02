Politie opent vuur bij druk winkelcentrum

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagmiddag bij het grote winkelcentrum in de wijk Overvecht in Utrecht het vuur geopend op twee mannen die probeerden op agenten in te rijden. De twee waren verdachten van een autokraak en op de vlucht geslagen. Uiteindelijk heeft de politie beide verdachten aangehouden. De kogels sloegen in dichtbij winkelend publiek.

Bij de stoplichten op de Seinedreef gaven agenten een stopteken aan de auto maar die reed op hen in. Eerder had de auto andere auto’s geschampt. Dat gebeurde nadat de twee op heterdaad waren betrapt bij een poging in te breken in een auto. Volgens de politie zijn meerdere schoten gelost.

Eén van de verdachten werd snel daarna gearresteerd. De andere is op dinsdagavond opgepakt.