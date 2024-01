Politie pakt amfetamineolie op A12

Agenten van de landelijke eenheid van de politie hebben donderdag op snelweg A12 een man uit Amsterdam gearresteerd die een flinke voorraad amfetamineolie vervoerde. Dat gebeurde vlakbij Reeuwijk.

De bestuurder van een auto, een man van 24, negeerde een volgteken van de politie. In de auto vond de politie acht jerrycans met vermoedelijk amfetamine-olie.

Later die donderdag is in het onderzoek een 24-jarige taxichauffeur uit Amsterdam aangehouden. Hij bleek zeven jerrycans met amfetamine-olie in zijn auto te vervoeren. In totaal is er 150 liter amfetamine-olie in beslag genomen. De politie zegt dat de geschatte ‘criminele handelswaarde’ ongeveer 250.000 euro bedraagt.