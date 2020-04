Politie ruikt drugslucht in verdachte bestelbus

Print This Post

Afgelopen zaterdagavond zijn in Amsterdam-Osdorp één man en twee vrouwen aangehouden op verdenking van drugsbezit, witwassen, en bezit van vuurwapens. Eén van hen zit nu nog vast. De aanhouding gebeurde nadat agenten een verdachte bestelbus controleerden.

(beeld uit archief)

Verborgen ruimte

Waarom precies de bestelauto de aandacht van surveillerende politiemensen trok, zegt de politie niet, alleen dat er ‘het vermoeden was’ dat in de bus een verborgen ruimte aanwezig was.

Mogelijk was het kenteken van de auto opgenomen in een politiesysteem als een voertuig waar drugshandelaren al eens gebruik van hebben gemaakt.

Bij een controle troffen de agenten daadwerkelijk een verborgen ruimte aan. Tijdens de controle roken de politiemensen, in die verborgen ruimte, een chemische lucht die ze herkenden als een drugslucht. Direct werd een onderzoek in een woning gedaan in Amsterdam-Osdorp.

30.000 euro

Bij dat onderzoek werden ruim 30.000 euro in contanten, een hoeveelheid cocaïne, twee vuurwapens met munitie, versnijdingsmiddel voor cocaïne, verpakkingsmateriaal, een pers om blokken mee te persen en dure merkkleding aangetroffen . Al die spullen zijn in beslag genomen. De eigenaar van het voertuig en de twee personen aanwezig in de woning werden aangehouden.

De drie verdachten zijn naar een cellencomplex overgebracht, voorgeleid voor een hulpofficier van justitie en in verzekering gesteld. De eigenaar van de auto is voorgeleid voor een rechter-commissaris en in bewaring gesteld.