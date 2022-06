Politie pakt cocaïnewasserij en vuurwapens

Connect on Linked in

Afgelopen maandag heeft de politie vier mannen aangehouden in een onderzoek naar grootschalige wapen- en drugshandel. Het zijn mannen van 30, 35 en 51 jaar uit Amsterdam en Diemen, en een man (52) uit Rijsenhout. Het trio was in beeld sinds november 2021 doordat er de beschikking kwam over berichten uit gekraakte pgp-telefoons met Sky ECC. Daarna kwam ook een loods in Rijsenhout in beeld.

Scherpschuttergeweren

Het leek erop dat daar een partij vuurwapens lag opgeslagen. In het betreffende bedrijfspand was maandag een inval. Er bleek inderdaad een grote hoeveelheid wapens te liggen, onder meer automatische vuurwapens, een uzi pistoolmitrailleur, en scherpschuttergeweren. Ook zijn er explosieven in beslag genomen.

Cocaïnewasserij

Bij een doorzoeking in een aangrenzende loods is een in werking zijnde cocaïnewasserij aangetroffen. Daar lagen zeer veel chemicaliën en een aantal kilo cocaïne en amfetamine.

In een cocaïnewasserij wordt van cocaïnepasta poeder gemaakt of poeder gewonnen uit producten waarin cocaïne zit verwerkt, bijvoorbeeld shampoo of textiel. In de loods lagen een zogeheten blokkenpers, om cocaïnepoeder vacuüm te persen, en vaten met aceton.

De LFO (Landelijk Faciliteit Ontmantelen) heeft het productieproces gestopt en de wasserij ontmanteld. Naar aanleiding van het aantreffen van de cocaïnewasserij is nog een vierde verdachte aangehouden. Dat is een 52-jarige man uit Rijsenhout. Diens woning is vervolgens doorzocht. Op het bedrijventerrein stond een auto die vermoedelijk was gestolen. De politie doet daar nog onderzoek naar.

Alle verdachten worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek loopt nog en de politie heeft nog andere verdachten op het oog.