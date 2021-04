Connect on Linked in

In twee woningen in Roosendaal heeft de politie maandag ruim 300.000 euro in cash in beslag genomen. Ook zijn computers en telefoons meegenomen. De politie is bezig met een onderzoek naar phishing, smishing (phishing per sms) en witwassen van crimineel vermogen.

De doorzoekingen zijn gedaan in twee woningen van twee mogelijke cybercriminelen aan de Cipresberg en de Erasmuslaan.

Computers en mobiele telefoons worden nu onderzocht, net als de herkomst van het geldbedrag.