Politie pakt drillrappers op om geweren in clip

Connect on Linked in

De politie zegt vrijdag in twee woningen in Rotterdam te zijn binnengevallen nadat er in videoclips op social media vuurwapens en messen waren gepubliceerd. De politie heeft twee verdachten gearresteerd op verdenking van verboden wapenbezit.

Rotterdam

De verdachten komen uit Rotterdam: jongen van 17 jaar en een man van 27 jaar. De 17-jarige werd in zijn woning aangehouden. Die woning is daarna doorzocht. De politie vond 300 euro aan vals geld. De tweede verdachte, werd op straat aan de West-Kruiskade aangehouden. Daarna is zijn woning in Rotterdam-Zuid onderzocht. In de beide woningen zocht de politie naar wapens maar die zijn niet aangetroffen. De verdachten zitten nog wel vast. Zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek is volgens de politie nog in volle gang.

Rappen is oké

Politiechef Hans Vissers van de politie-eenheid Rotterdam:

Dat rappen een door jongeren gewaardeerde, eigentijdse muzikale uitingsvorm is over wat jongeren bezighoudt, is natuurlijk prima. Maar de verheerlijking van geweld, bedreigingen en het tonen van messen en vuurwapens alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, is onacceptabel. Vandaar ook dat we direct geacteerd hebben toen we deze video’s onder ogen kregen.

Dat is volgens Vissers afgesproken in de driehoek van politie, Openbaar Ministerie en burgemeester. De politie zegt de laatste tijd steeds meer te worden geconfronteerd met het bezit van vuurwapens en messen en ook met het daadwerkelijk gebruik daarvan door (soms nog zeer jonge) jongeren.

Drill rap

In clips met drill rap worden tegenstanders uitgedaagd, bespot en bedreigd. Rapper Jay-Ronne Grootfaam werd vorig jaar september in Amsterdam doodgestoken en volgens de politie liet er een verband te zijn met drills.

Met name in Rotterdam-Zuid is de politie het afgelopen jaar herhaaldelijk opgetreden tegen groepen jongeren die elkaar gewapend te lijf wilden gaan.