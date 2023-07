Politie pakt honderden kilo’s zwaar vuurwerk

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagavond ruim 340 kilo zwaar en professioneel vuurwerk aangetroffen in een garagebox in Amsterdam-Osdorp. Er is een 19-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van het bezit en handel in dit vuurwerk.

(beeld uit archief)

Osdorper Ban

De politie vond het vuurwerk in een garagebox aan de aan de Osdorper Ban, na een ‘kort, maar intensief onderzoek’.

De politie zegt de verdachte op heterdaad te hebben betrapt bij de verkoop van dit vuurwerk waarna hij is aangehouden. De politie heeft nog meer verdachten op het oog. De koper is niet opgepakt.

De politie stelt dat de opslagplaats een gevaar voor de omgeving vormde.

Zelfgemaakte explosieven

De politie geeft onderzoeken naar dit soort vuurwerk momenteel prioriteit omdat het veel wordt gebruikt om aanslagen te plegen op woningen. Met name in Amsterdam en Rotterdam zijn wekelijks aanslagen op woningen met vuurwerkbommen.

In de garagebox lag ruim 340 kilo aan shells, cobra’s en nitraten. Al dit vuurwerk valt onder de categorie F4. Dit is vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik en dus illegaal is om als consument (en al helemaal als particulier) te verkopen dan wel te bezitten.

Een expert van de politie zag ook een verdacht pakket liggen, waarvan het vermoeden was dat dit een zelfgemaakt explosief was.

Om die reden is de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) ter plaatse gekomen. Maar het verdachte voorwerp bleek niet gevaarlijk te zijn.