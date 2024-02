Politie pakt twee mannen op na explosie in flat

Connect on Linked in

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie in Amsterdam.

Beeld: de flat Geldershoofd in Amsterdam Zuidoost.

Knal

De ontploffing vond plaats op het adres Geldershoofd in Amsterdam-Zuidoost, om 2.10. Onwonenden horen een harde knal op de vijfde etage van een flat.

Het blijkt te gaan om een explosief dat tot ontploffing is gebracht bij een van de woningen op de galerij. Daarbij ontstaat schade aan een aantal ramen, net als een aantal brandplekken op de grond en bij de deurpost. Niemand raakt gewond.

Aanhouden

Volgens getuigen zou na de explosie in elk geval een man in een grijs trainingspak met een hoodie op zijn weggerend in de richting van de bushalte. Na onderzoek en op basis van het doorgegeven signalement konden agenten kort daarop twee verdachten in de omgeving aanhouden: het gaat om een 42-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats, en een 24-jarige Amsterdammer.

Beide mannen zitten vast voor verhoor, laat de politie donderdag weten.