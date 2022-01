Politie: personeel overslagbedrijf werkte mee aan smokkel 4,1 ton cocaïne (VIDEO)

Connect on Linked in

De recherche van de landelijke eenheid van de politie heeft dinsdag twee mannen van 34 en 59 jaar aangehouden die er van worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de invoer in Nederland van meer dan 4.100 kilo cocaïne. Die partij werd in augustus ontdekt bij een groot overslag- en koelbedrijf in Rotterdam. Volgens de politie waren medewerkers van dat bedrijf betrokken bij de invoer.

Lege transportkratten

De cocaïne zat verstopt in meerdere containers met concentraat van ananassap en waren aangekomen uit Costa Rica. Er was informatie binnengekomen over deze containers.

Na de vondst van de drugs in de containers nam de politie de drugs in beslag. Daarna werden de containers met de lege transportkratten doorgelaten om zodoende te kijken wie er allemaal wisten van deze partij. Al snel werd duidelijk dat een aantal medewerkers van het overslagbedrijf in Rotterdam op de hoogte waren van de partij cocaïne. Deze medewerkers namen maatregelen om de partij ‘koud’ te zetten. Men was ervan overtuigd dat de cocaïne nog in de transportkratten aanwezig was.

Essentiële schakel

Volgens de politie waren medewerkers van het koelbedrijf ‘een essentiële schakel’ bij het uithalen van de partij cocaïne en bij het geschikt maken van de partij voor transport naar de organisatoren van deze smokkel. Het ging hierbij om een loodsbaas en vorkheftruckchauffeurs. Het politieonderzoek heeft de verdachten op hun werkplek in beeld kunnen brengen. Al eerder werden in deze zaak vijf verdachten aangehouden. De verdachten waren werkzaam bij het overslagbedrijf in Rotterdam en in de leeftijd van 34 tot 59 jaar oud, afkomstig uit Rotterdam en Zwijndrecht.

Preventiegesprek

Dinsdag zijn nog twee mannen uit Rotterdam aangehouden en ingesloten voor verhoor en onderzoek. Eén van de aangehouden verdachten was een ex-medewerker van het betrokken overslagbedrijf. De tweede aangehouden verdachte was een contact van de eerder aangehouden verdachten en volgens de politie betrokken bij het vervoer van de cocaïne. De twee aangehouden mannen zullen vrijdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De politie heeft met het betrokken koel-en overslagbedrijf in Rotterdam een uitgebreid preventiegesprek gehad. Het bedrijf treft in zijn geheel geen blaam, aldus de politie.