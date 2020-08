Politie plukt Middelburger langzaam kaal

Connect on Linked in

De politie heeft sinds april een 37-jarige man uit Middelburg op de korrel, die gaandeweg steeds meer geplukt wordt. Hij wordt verdacht van witwassen maar is niet aangehouden.

Illegale herkomst

Hoe het onderzoek precies begon is niet helder maar de politie zegt wel dat bekend was dat de man soms veel geld bij zich had, geld dat mogelijk een illegale herkomst zou hebben. In april nam de politie bij de verdachte voor een waarde van ongeveer 60.000 euro in beslag: een auto, contant geld en tegoed op een bankrekening.

Golf R

Vorige week pakten agenten hem 7.000 euro af toen hij op het punt stond een exclusief horloge te kopen.

Afgelopen vrijdagmorgen viel de politie binnen in een woning aan de Meestoof in Middelburg. Daar werd 5.300 euro gepakt. Een tamelijk exclusieve Volkswagen Golf R (300 pk) werd in opdracht van de politie door een bergingsbedrijf weggetakeld. De politie zegt dat de dagwaarde van de Golf ongeveer 22.000 is.

De Middelburger is niet aangehouden maar zal binnenkort wel worden uitgenodigd om verhoord te worden op een politiebureau.

Snel afpakken

De politie richt zich momenteel vaker op het snel afpakken van mogelijk crimineel verkregen vermogen om een witwasverdenking. Daarna komen soms andere strafbare feiten aan het licht. Als er een veroordeling volgt komen in beslag genomen goederen bij de Staat terecht of er volgt een ontnemingsonderzoek waardoor verdachten veel in beslag genomen geld en/of dure spullen kwijtraken.