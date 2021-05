Politie: Roemenen buitten vrouwen uit in prostitutie

Connect on Linked in

De politie heeft afgelopen dinsdag in Amsterdam-West twee Roemenen (26 en 55) aangehouden die ervan worden verdacht vrouwen in de prostitutie te hebben uitgebuit. Bij de aanhoudingen in verschillende woningen waren meerdere vrouwen uit Oost-Europa en Zuid-Amerika aanwezig. Na verhoor zijn de verdachten op vrije voeten gesteld. Er zaten in het onderzoek al drie verdachten vast.

(foto uit archief)

De aanhoudingen komen voort uit een lopend onderzoek naar een groter Roemeense netwerk. In maart werden meerdere aanhoudingen verricht.

De twee nieuwe verdachten zijn verdacht van medeplegen van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Ze brachten volgens de politie kwetsbare vrouwen in het illegale prostitutiecircuit. De vrouwen waren in illegaal in Nederland en hadden geen mogelijkheid hebben om legaal te werken. Een groot deel van hun inkomsten moesten ze aan verdachten uit het netwerk afdragen.

Op Nederlands verzoek hebben de Roemeense autoriteiten op 25 maart een 37-jarige Roemeense verdachte van mensenhandel aangehouden. Deze verdachte zit nog vast, net als twee verdachten die op 2 maart zijn aangehouden. Afgelopen dinsdag zijn ook verschillende goederen in beslag genomen.

Bij het onderzoek zijn naast het Openbaar Ministerie en meerdere politie-eenheden ook gemeenten en de Belastingdienst betrokken.