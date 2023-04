Politie rolt Europees opererende drugsorganisatie op

De politie heeft een einde gemaakt aan een grootschalige witwasoperatie en een systeem van ondergronds bankieren door een criminele groep, vanuit diverse Europese landen. Daarbij zijn zes arrestaties verricht. De criminele organisatie was ook in Nederland actief.

Tentakels

Het gaat om een criminele organisatie, die haar basis vond in België, en tentakels had in Nederland, Spanje, Zuid-Amerika en Dubai. Ze was verantwoordelijk voor het opzetten van een systeem dat het mogelijk maakte om illegale winsten wit te wassen, die voortkwamen uit het in Europa binnensmokkelen van cocaïne, via havens en vliegvelden.

Het gaat volgens een bericht van Europol om een bedrag van 180 miljoen euro aan criminele winst.

Ondergronds

Tijdens de actie, die al in maart plaatsvond, arresteerde de politie vijf verdachten in België en een in Spanje, en nam ze diverse bezittingen in beslag. De organisatie maakte om wit te wassen gebruik van het investeren in cryptomunten, en het distribueren van geld via een ondergronds systeem van bankieren. Een belangrijk onderdeel was ook het investeren in luxe vastgoed in Europa, en in verschillende Marokkaanse steden.

De politie nam crypto-munten ter waarde van 1,2 miljoen euro in beslag, 7 panden, 50.000 euro in cash, een luxe auto, diverse luxe horloges, en juwelen, net als 23 telefoons, drie kluizen, en een geldtelmachine.

Dekmantel

Het onderzoek begon, toen de politie ontdekte wat er plaatsvond, na de hack van de berichtenserver Sky ECC, in 2021. Daaruit kwam naar voren dat de groep cocaïne smokkelde vanuit Zuid-Amerika, daarbij onder meer gebruikmakend van dekmantelbedrijven.

De Belgische en Spaanse politie werkten voor deze actie samen, en hadden hun basis in Leuven. Daar kregen ze ondersteuning van specialisten van Europol.