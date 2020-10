Politie rolt grote wietkwekerij op binnenvaartschip in Werkendam op

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagmiddag rond 14.00 in het ruim van een binnenvaartschip aan het Steurgat in Werkendam (Noord-Brabant) een grote, professionele wietkwekerij opgerold. In de kwekerij stonden ruim 2.000 wietplanten en honderden stekjes. Een 30-jarige man uit Woudrichem is opgepakt.

Gevaarlijke situatie

Politiemensen stelden donderdagmiddag naar aanleiding van een anonieme tip een onderzoek in op een binnenvaartschip aan de kleine haven Steurgat in Werkendam. In het ruim van het schip troffen ze een in werking zijnde, professioneel opgezette wietkwekerij aan. De kwekerij is diezelfde middag nog gedeeltelijk geruimd, de planten werden weggehaald. Aan boord van het schip was sprake van een gevaarlijke situatie: zo stond er water in de boot en lagen er niet afgewerkte stroomdraden. Een 30-jarige man uit Woudrichem is aangehouden als verdachte.

De politie zet het onderzoek vrijdag voort. Het schip is in beslag genomen en wordt naar een andere locatie gebracht. Daar wordt het verder geruimd. Ook onderzoekt de politie of er al eerder wiet is gekweekt en geoogst op het schip.