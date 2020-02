Connect on Linked in

In Amsterdam-Oost is in de nacht van vrijdag op zaterdag een een auto achtervolgd door de politie. Daarbij hebben agenten geschoten, zo meldt de politie. Er zijn twee verdachten aangehouden. Voorzover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Het incident gebeurde in het Sciencepark in de Watergraafsmeer, vlakbij de snelweg A10. De politie doet onderzoek naar de arrestanten. De Rijksrecherche zal onderzoek doen naar de reden waarom er is geschoten, dat is een standaarprocedure.