Politie schiet Eindhovenaar in been die met mes zwaait

De politie in Eindhoven heeft donderdagavond een 42-jarige man in zijn been geschoten die in de binnenstad met een mes aan het zwaaien was. De man ligt gewond aan zijn onderbeen in het ziekenhuis, waar hij is aangehouden voor verder onderzoek.

Agenten kregen een melding binnen dat een man met een mes stond te zwaaien op het Lichtplein. Kort daarvoor had de Eindhovenaar voorbijgangers bedreigd. Aan herhaaldelijke oproepen dat de man het mes moest laten vallen en het lossen van waarschuwingsschoten gaf hij geen gehoor. Daarop schoot een agent de verdachte in het onderbeen.

De man werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij ligt momenteel nog in het ziekenhuis en is aangehouden voor verder onderzoek. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het optreden van de politie.