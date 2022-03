Connect on Linked in

De politie heeft donderdagavond bij een aanhouding een 27-jarige persoon doodgeschoten. Dat gebeurde rond 19.15 bij het Larixplein in Waalwijk. Het ging om een aanhouding door een arrestatieteam.



Of de overleden persoon een man of een vrouw is, wilde de politie niet direct zeggen. Ook over de verdere toedracht is niets bekend. De politie doet er het zwijgen toe omdat de Rijksrecherche, zoals gebruikelijk bij geweldstoepassing door de politie, eerst onderzoek doet.