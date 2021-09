Politie schiet man dood na inrijden op agenten

Connect on Linked in

In de nacht van woensdag op donderdag is in Friesland door politie een man doodgeschoten die met een auto was ingereden op twee agenten. Het schietincident was in landelijk gebied ten noorden van Drachten. Eerst negeerde een automobilist rond 01.30 een stopteken van politieagenten bij een verkeerscontrole bij Hurdegaryp.

Daarna vluchtte de bestuurder met hoge snelheid. Politie zette met diverse eenheden de achtervolging in. Aan de Fjouwer Roeden in Boelenslaan stopte de vluchtende auto. Toen de agenten waren uitgestapt reed de bestuurder op hen in. ‘De collega’s voelden zich genoodzaakt om te schieten’, zei politiewoordvoerder Robert Jan Valkema tegen Omrop Fryslân.

Agenten schoten op de rijdende auto en raakten ook de bestuurder. De man raakte ernstig gewond. Er is hulpverlening ter plaatse gekomen maar de man is ter plekke overleden. Volgens de politie is het slachtoffer een inwoner van Friesland.

Enkele politieauto’s zijn beschadigd. Zoals te doen gebruikelijk in gevallen waar de politie geweld gebruikt doet de Rijksrecherche onderzoek naar de zaak.