Arrestatieteam schiet man in been tijdens aanhouding

In een Haagse woning heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een man in zijn been geschoten. Dat gebeurde in de Honthorststraat in de Schilderswijk. De man is naar een ziekenhuis gebracht. De agenten waren in de woning omdat er een melding was geweest over geluidsoverlast.

Volgens de politie had de man op het moment van het schieten een steekwapen vast. Eerst waren agenten uit de surveillance afgekomen op de melding. De man met het steekwapen was niet in voor een gesprek met hen. Daarom werd een arrestatieteam ingeschakeld, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

De Rijksrecherche doet altijd onderzoek als er is geschoten door de politie.