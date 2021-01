Politie schiet man neer in Eindhoven

Connect on Linked in

De politie heeft in Eindhoven iemand neergeschoten. Met een ambulance is de gewonde naar een ziekenhuis vervoerd met verwondingen aan het been. Volgens de politie is er geschoten ‘om een einde te maken aan een zeer dreigende situatie.’

Het incident gebeurde op de Bisschopsmolen in de wijk Woensel. Het Eindhovens Dagblad meldt dat het slachtoffer een man van in de twintig is. Buren belden de politie over een inbraak in een leegstaand huis. Toen politie ter plaatse kwam bedreigde de inbreker de agenten met een wapen. Wat voor wapen dat was is onbekend.

De Rijksrecherche onderzoekt deze zaak, zoals te doen gebruikelijk bij incidenten waarbij de politie het vuurwapen gebruikt.