Politie schiet na diefstal dienstwagen

Aan de Meibergdreef in Amsterdam-Zuidoost is woensdagmiddag tegen 14.00 een burgerauto van de politie geroofd. Een of meerdere daders hebben de auto onder dreiging van een mes meegenomen, aldus de politie.

De Meibergdreef ligt in Holendrecht.

Nadat de wagen was afgepakt schoten agenten in burger op het voertuig. Er is één persoon aangehouden. Dat gebeurde iets voor 15.00 toen het gestolen voertuig werd aangetroffen op de Kievitsweg in Almere. Daar is ook de verdachte aangehouden.

De Rijksrecherche start een onderzoek naar het incident omdat agenten schoten hebben gelost.