Politie schiet ontsnapte tbs’er dood in Ochten

De politie heeft zondag in Ochten (Gelderland) een tbs-patiënt doodgeschoten. De man (37) ontsnapte om 16.30 samen met een andere patiënt uit de Kijvelanden-kliniek in Poortugaal.

Vuurgevecht

Het tweetal bedreigde een behandelaar met een vuurwapen en mes en gijzelde hem, waarna ze via de ingang ontsnapten. Vervolgens hielden ze een taxi staande en stapten in. De politie zette de achtervolging in over de A15. Bij Kesteren stopten agenten de taxi en renden de twee tbs’ers naar een nabijgelegen industrieterrein in Ochten waar een vuurgevecht met de politie plaatsvond. Daarbij werd één tbs-patiënt doodgeschoten.

De andere man is opgepakt en zit vast. Ook de taxichauffeur is aangehouden. De twee tbs’ers zaten apart van elkaar op een afdeling voor extreem vlucht- en beheersgevaarlijke patiënten.