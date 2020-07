Politie start klopjacht op tbs’er die bij woningbraak betrapt werd

Connect on Linked in

De politie is met een gespecialiseerd opsporingsteam een grote zoekactie gestart naar de 61-jarige ontsnapte tbs’er Henk Ernst. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam. Ernst is in 1998 tot zes jaar gevangenisstraf en tbs veroordeeld voor meerdere geweldsdelicten.

Op 4 juli werd Ernst overlopen bij een woninginbraak in Zoutelande, maar hij wist te ontsnappen en is sindsdien spoorloos. Maandag is hij nog op de Coolsingel in Rotterdam geweest, maar omdat het onbekend is waar Ernst momenteel verblijft, geeft de politie zijn foto’s en zijn identiteit vrij.

Signalement

Henk Ernst is 1.86 meter lang en heeft een normaal postuur. Opvallend is het spleetje tussen zijn voortanden. Hij heeft diverse tatoeages waaronder een vogel en panter op zijn rechterarm en een bloem, dobbelsteen en papegaai op zijn linkerarm. Op de laatst bekende beelden van hem draagt hij een lichte broek, een geblokt overhemd, donkere schoenen en een donkere jas.

De politie vermoedt dat hij in de buitenlucht slaapt. Hij heeft inmiddels zijn haar zwart geverfd, maar zijn grijze haar is nog zichtbaar. Ter vermomming draagt hij soms een bril.

Ernst zou niet zijn ontsnapt uit het resocialisatiehuis, maar niet zijn teruggekeerd na de woninginbraak. In een resocialisatiehuis zitten mensen die worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Ze hebben er meer vrijheden.