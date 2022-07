Politie stopt steeds meer zaken door personeelstekort

Connect on Linked in

Het aantal zaken dat de politie niet onderzoekt, is de laatste jaren ruimschoots verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de politie. De meeste zaken die blijven liggen betreffen cybercrime en oplichting, maar ook zaken als mishandeling, vandalisme en fiets- en winkeldiefstal worden regelmatig niet behandeld.

Niet kansrijk genoeg

Bijna 32.000 zaken werden in 2021 niet behandeld door personeelstekort. Dat is 1 op de 24. Daarnaast zijn 26.000 zaken niet onderzocht omdat ze volgens de politie niet kansrijk genoeg waren. Zo moeten er genoeg aanwijzingen zijn om een verdachte te kunnen opsporen. Ook worden steeds meer zaken zonder hulp van de politie afgedaan, bijvoorbeeld via mediation of hulpinstanties.

Kwart

De eenheden waar vorig jaar de meeste zaken zijn stopgezet wegens capaciteitsgebrek zijn Oost-Nederland, Oost-Brabant en Rotterdam. Deze eenheden slagen er wel in om in relatief veel gevallen een verdachte op te sporen. Gemiddeld slaagt de politie daar in een kwart van de zaken in, maar in Oost-Nederland ligt de score zelfs op 29 procent. Volgens de politie bewijst dit dat hoe beter aangiften vooraf worden geselecteerd, hoe effectiever de beschikbare opsporingscapaciteit kan worden ingezet op de belangrijkste en meest kansrijke zaken.

Naast het feit dat er meer zaken liggen die de politie aankan, zijn zaken de laatste jaren ook steeds complexer geworden.

Zaken zoals cybercrime en oplichting blijven het meest liggen omdat ze vaak als kansloos ingeschat worden. Daders zitten vaak in het buitenland waar ze niet aangepakt kunnen worden. Ook bleven vorig jaar regelmatig zaken als mishandeling, vandalisme en fiets- en winkeldiefstal liggen.

Later stopgezet

Daarnaast worden ook veel zaken in een later stadium geschrapt, als er bijvoorbeeld geen sprake is van een strafbaar feit of er toch te weinig bewijs is. Vorig jaar ging het om bijna de helft van alle zaken.

