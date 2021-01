Politie stuurt coke-gebruikers sms met aanbod voor hulp

Connect on Linked in

De politie in Zwolle verstuurt donderdag aan 750 kopers van cocaïne een sms-bericht waarin ze ‘hulp’ wordt aangeboden bij hun verslaving. Hun nummers stonden in de telefoons van opgepakte coke-dealers.

Geweld

De politie in Zwolle geeft aan in 2020 te maken te hebben gehad met geweldsincidenten als autobranden en aanslagen, als een gevolg van het dealen in harddrugs. Ook stelde ze vast dat er overlast van dealers was in de woonwijken.

Bewust maken

Om de dealers van de straat te houden, wil ze zich nu richten op de gebruikers met een sms, die bedoeld is voor het bestrijden van de misdaad, maar ook om de gebruikers ‘hulp te bieden’. Een teamchef van de politie in Zwolle: ‘Zolang er vraag is en gebruikers drugs kopen, blijft er gehandeld worden, met alle bijkomende effecten. Met deze actie willen we gebruikers daarvan bewust maken.’

Helpende hand

Gebruikers houden volgens de politie in Oost-Nederland ‘het criminele drugscircuit in stand’ en ‘financieren hun eigen onveiligheid’. De politie zegt de gebruikers op deze manier ook een helpende hand te bieden om van de coke af te komen. Ze doet dit door in het sms-je het adres van een website te tonen, waar problematische gebruikers terecht kunnen voor hulp.

Kopen van coke

In 2020 startten de Districtsrecherche IJsselland en het politieteam Zwolle twee onderzoeken naar handel in harddrugs. Daarbij kwamen vijf verdachten in beeld. Zij zijn aangehouden op verdenking van het dealen in harddrugs. Na hun aanhouding zijn telefoons in beslag genomen. Op die telefoons stonden berichten over het kopen van coke.

De politie werkt in deze actie samen met ex-gebruikers en de gemeente Zwolle.