Politie stuurt sms-bom voor tips over dodelijke schietpartij Amsterdam-Oost

De politie roept mensen via een sms-bom op om dinsdagavond naar Opsporing Verzocht te kijken. Het tv-programma besteedt dan aandacht aan de dodelijke schietpartij op het Krugerplein in Amsterdam-Oost in de nacht van 17 op 18 november 2020. Daarbij kwam de 30-jarige Amanuel “Maantje” Sambo om het leven.

Nachtelijke ruzie

De politie hoopt door de uitzending meer tips binnen te krijgen over de schietpartij, die volgens justitie het gevolg zou zijn van een nachtelijke ruzie tijdens een huisfeest in de omgeving. In de zaak zitten vier verdachten vast, waaronder Tyrone B., Zion R. en Joshua van Z. Zij stonden al eerder terecht in inleidende zittingen en worden verdacht van moord of doodslag. R. en Van Z. werden vlak na de schietpartij aangehouden op de Transvaalkade. B. werd later opgepakt. Volgens justitie was Zion R. de schutter.

Sms-bom

Omdat er nog veel onduidelijk is, is de recherche ‘dringend’ op zoek naar meer getuigen. In een sms-bom die is verstuurd naar duizenden telefoonnummers roept de politie mensen op om te kijken naar de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond. De sms is verstuurd naar mensen die tijdens de schietpartij in de buurt van een telefoonmast van het Krugerplein waren. Ook mensen uit andere buurten die binnen het onderzoek van de recherche vallen hebben de sms ontvangen.

Eerdere schietpartij op Krugerplein

Het Parool schreef eerder dat Amanuel Sambo een behoorlijk strafblad had, maar in belangrijke geweldszaken werd vrijgesproken. Opvallend is dat hij enige tijd voor zijn dood werd vrijgesproken voor een schietpartij op hetzelfde Krugerplein in 2018, waarbij een man zwaargewond raakte en een toevallige passant op een fiets gewond raakte. De ruzie was vermoedelijk drugsgerelateerd. Sambo werd uiteindelijk vrijgesproken, zijn vriend kreeg zes jaar cel. De zaak liep nog in hoger beroep.

De uitzending van Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 20.30 te zien op NPO 1.