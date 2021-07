Politie Suriname arresteert ex-korpslid na drugsvangst

Connect on Linked in

De politie in Suriname heeft een oud-politieman aangehouden, in verband met de vondst van een partij met 200 kilo cocaïne afgelopen week.

Inkeping

De douane in Suriname stuitte donderdag op een haventerminal in Paramaribo op een hoeveelheid pakjes met cocaïne, weggestopt in een lading verzaagd hout.

In het hout waren inkepingen gemaakt, om de drugs in te kunnen doen. Dit meldt Dagblad De West.

In dienst

De douane droeg de zaak over aan de politie in Suriname, die een verdachte wist aan te houden. Het gaat om een vrachtwagenchauffeur, die eerder ook bij het politiekorps van Suriname in dienst was.

Volgens de krant is het zoveelste inbeslagname van drugs in een half jaar tijd.