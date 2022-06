Politie: tieners in vuurwapenhandel

Connect on Linked in

In Amsterdam heeft de politie in een onderzoek naar vuurwapenhandel drie zeer jonge verdachten uit Amsterdam aangehouden. Het trio is 16, 18 en 19 jaar oud. Ze zijn op drie verschillende adressen in Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam-Zuidoost aangehouden. Daar vonden ook doorzoekingen plaats. In de woningen troffen rechercheurs twee vuurwapens, 18 kilo zwaar vuurwerk, 3D-printers, een ploertendoder en diverse patronen en andere onderdelen van wapens.

Straatroof

De zaak kwam in februari 2022 aan het rollen nadat er informatie kwam uit een onderzoek naar een straatroof. Rechercheurs stuitten tijdens hun onderzoek op informatie die leidde naar een vermoedelijke vuurwapenhandelaar, een specifieke woning en box op de Pieter Calandlaan.

Op 22 juni zijn tijdens een actiedag op adressen op de Pieter Calandlaan en de Adriaan van der Horststraat in Nieuw-West al twee aanhoudingen verricht en aansluitend doorzoekingen gedaan door forensische experts. Naast twee vuurwapens, 18 kilogram aan zwaar vuurwerk, 3D-printers, een ploertendoder en diverse patronen en andere onderdelen van wapens is beslag gelegd op gegevensdragers. De derde verdachte werd dinsdag 28 juni in Amsterdam Zuidoost aangehouden.

Pijpbommen

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) stelde in de woning aan de Pieter Calandlaan een aanvullend onderzoek in naar een zelf gefabriceerde explosieve constructie. Deze zogeheten pijpbommen zijn in een veilig gebied tot ontploffing gebracht.

De twee verdachten zitten in voorlopige hechtenis. De derde verdachte zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek is nog in volle gang en gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.