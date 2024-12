Politie toont beeld verdachte dodelijke schietpartij (UPDATE)

Steeds dichterbij De 58-jarige man werd neergeschoten en overleed later aan zijn verwondingen. Op camerabeelden is het slachtoffer, vlak voor hij werd neergeschoten, lopend te zien.

Achter hem loopt dan een man, die steeds dichterbij komt. De politie verdenkt hem van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. De politie wil graag weten wie deze man is.

Ook zijn twee fietsers te zien op de brug. De politie wil graag met hen in contact komen, omdat zij mogelijk belangrijke getuigen zijn.

Cornelis van Beverenbrug

Rond 22.00 werd het slachtoffer zwaargewond gevonden op het fietspad net voorbij de Cornelis van Beverenbrug.

Op camerabeelden is te zien hoe hij rond 21.50 over de brug liep. Hij kwam vanuit IJsselmonde richting zijn huis in de Beverwaard.

De verdachte volgde het slachtoffer en ging na de brug dezelfde kant op.

Verdachte

De politie heeft maandag al een 20-jarige man uit Amsterdam aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij op het Roelantpad. De politie zoekt nog een tweede verdachte. Aan de De Telegraaf heeft de politie gezegd dat de vermoedelijke schutter nog niet is gearresteerd.

Deze 20-jarige is ook verdachte van betrokkenheid bij de schietpartij op de Reyerdijk in Rotterdam. Bij die laatste schietpartij werd een Afghaanse man “Naim” doodgeschoten.

De politie heeft aan De Telegraaf ook gezegd dat beide slachtoffers op het eerste gezicht geen connectie met het criminele milieu hebben.