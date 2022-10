Politie toont beelden van aanslagen met zwaar vuurwerk (VIDEO)

Connect on Linked in

In Opsporing Verzocht heeft de politie dinsdagavond beelden laten zien van twee mannen die in augustus een explosief lieten afgaan in Café in the City bij het Leidseplein in Amsterdam. Het pand aan het Kleine Gartmanplantsoen liep flinke schade op. De gemeente sloot het café voor de duur van een maand. Daarnaast toonde de politie andere beelden van aanslagen met geïmproviseerde explosieven van zwaar vuurwerk.

Alleen al in Amsterdam zijn het afgelopen jaar meer dan 80 incidenten geweest waarbij zwaar vuurwerk werd gebruikt als explosief. Dat gebeurde onder meer bij aanslagen op horecazaken en winkels en bij plofkraken. Met het flitspoeder wat bijvoorbeeld in Cobra’s is verwerkt kunnen gevaarlijke zelfgemaakte explosieven worden gemaakt.

De aanslag op In the City:

Op zaterdagochtend 10 september bracht een man op een rode scooter bij café El Punto Latino aan de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam een explosief bij een deur tot ontploffing. Dat gebeurde rond 08.45 bij daglicht. Een getuige liep permanente gehoorschade op.

In de nacht van 20 juli liet een man explosief achter in de brievenbus van een appartementencomplex aan de Hellevoetstraat in Rotterdam. Het lukte niet om het pakketje te laten ontploffen.